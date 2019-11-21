2019-11-21T15:24:02+03:00
Политика

По заблокированным вкладам крымчан в «ПриватБанке» начато расследование

Речь идет о возращении средств пока только двум жителям
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
..Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Украинские СМИ сообщают, что началось расследование по заблокированным вкладам крымчан в «ПриватБанке». Но пока речь идет только о возвращении денег, которые потеряли в 2014 году два жителя полуострова.

Сейчас внесли ведомость о противозаконной передаче компании "Финилон" средств крымских вкладчиков "ПриватБанка", пишут РИА Новости Крым.

Как рассказал адвокат Дмитрий Дугинов, компания стала владеть долгом банка перед жителям полуострова незаконно.

Теперь основной целью является признать договор передачи этого долга недействительным. И если это сделать получится, что у крымчан будет возможность получить обратно свои вклады.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Керчи льготникам нужно подать документы на оплату капремонта
Ученым заплатят 2 миллиона за ответ на вопрос по поводу горнолыжного курорта в Крыму
Часть домов в Ялте осталась без отопления
В центре Симферополя высадили 30 новых деревья
В Крыму базу отдыха продают за 161 миллион рублей
На трассе Симферополь-Феодосия подключили освещение
В Крыму нашелся пропавший солдат-контрактник из Чебаркуля
На уроке в крымской школе умер десятиклассник
«Ну, началось»: В Симферополе ветер валит сухие деревья на машины
Ударивший крымского журналиста торговец будет ждать суда под домашним арестом
В Крымском федеральном университете выберут лучших инженеров
На Украине снова хотят помешать своим гражданам ездить в Крым
Полковник довел МЧС Севастополя до миллионных убытков
Украинцы с накладными бородами обчищали квартиры в Крыму