По заблокированным вкладам крымчан в «ПриватБанке» начато расследование

СЕГОДНЯ 15:24 2019-11-21T15:24:02+03:00

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Украинские СМИ сообщают, что началось расследование по заблокированным вкладам крымчан в «ПриватБанке». Но пока речь идет только о возвращении денег, которые потеряли в 2014 году два жителя полуострова.

Сейчас внесли ведомость о противозаконной передаче компании "Финилон" средств крымских вкладчиков "ПриватБанка", пишут РИА Новости Крым.

Как рассказал адвокат Дмитрий Дугинов, компания стала владеть долгом банка перед жителям полуострова незаконно.

Теперь основной целью является признать договор передачи этого долга недействительным. И если это сделать получится, что у крымчан будет возможность получить обратно свои вклады.

ИСТОЧНИК KP.RU