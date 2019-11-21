Ученым заплатят 2 миллиона за ответ на вопрос по поводу горнолыжного курорта в Крыму

СЕГОДНЯ 15:20 2019-11-21T15:20:52+03:00

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Создание горнолыжных курортов на Ай-Петри и Чатыр-Даге пройдет научную оценку. Контракт на 2 миллиона рублей предусматривает работы на 2019-20 годы.

- Мы столкнулись с тем, что нет ни одного научно обоснованного мнения или документа о том, можно или нет создать горнолыжный курорт в Крыму, - пояснил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. - Надеемся, что все-таки можно.

Помимо научной оценки, курортное ведомство хочет привлечь консалтинговые компании для расчетов рентабельности горнолыжных трасс в Крыму. Обобщенные выводы будут готовы в мае-июне следующего года.

Так люди поднимаются на плато Ай-Петри по канатной дорогеФото: Анастасия ЖУКОВА

СПРАВКА «КП»

Разговоры о создании горнолыжного курорта на Ай-Петри ведутся еще со времен украинской юрисдикции в Крыму. Гора и без того - весьма популярное туристическое место. Подняться наверх можно на канатной дороге. Лыжники и сноубордисты давно облюбовали плато и обустроили там несколько условных трасс.

ИСТОЧНИК KP.RU