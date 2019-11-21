В Керчи льготникам нужно подать документы на оплату капремонта
Керченским льготникам необходимо оформить документы для оплаты взноса на капитальный ремонт. Это нужно сделать до 1 января 2020 года.
После этого им будут приходить квитанции уже с учетом скидки, пишет Керчь.ФМ.
Кроме этого, городские власти настоятельно просят обратиться в департамент труда и соцзащиты населения и выбрать способ получения компенсации при оплате взноса всем льготным категориям.
Ее можно будет получить на карту, банковский счет или через почтовое отделение.
ВАЖНО
Прием граждан льготных категорий проводится по адресу: Керчь, ул. Кирова, 5, каб. №7, №8, №10, №112.
ИСТОЧНИК KP.RU