В Керчи льготникам нужно подать документы на оплату капремонта

СЕГОДНЯ 15:50 2019-11-21T15:50:55+03:00

А после этого - компенсация Фото: Олег УКЛАДОВ

Квитанции им будут приходить с учетом скидки

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Керченским льготникам необходимо оформить документы для оплаты взноса на капитальный ремонт. Это нужно сделать до 1 января 2020 года.

После этого им будут приходить квитанции уже с учетом скидки, пишет Керчь.ФМ.

Кроме этого, городские власти настоятельно просят обратиться в департамент труда и соцзащиты населения и выбрать способ получения компенсации при оплате взноса всем льготным категориям.

Ее можно будет получить на карту, банковский счет или через почтовое отделение.

ВАЖНО

Прием граждан льготных категорий проводится по адресу: Керчь, ул. Кирова, 5, каб. №7, №8, №10, №112.

ИСТОЧНИК KP.RU