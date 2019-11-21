В Симферопольской горбольнице №6 пообещали подключить отопление до конца недели
В течение недели в Симферопольской клинической больнице скорой помощи №6 подключат отопление во всем здании.
Как сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ по Крыму, подрядчик не успел в срок подключить к отоплению все медицинское учреждение.
Министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев и министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов побывали на месте и сообщили, что сейчас отапливается только левое крыло.
Чтобы проконтролировать ход работ и запуск системы, Дмитрий Черняев назначил ответственного специалиста ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».
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ИСТОЧНИК KP.RU