В Симферопольской горбольнице №6 пообещали подключить отопление до конца недели

СЕГОДНЯ 17:22 2019-11-21T17:41:36+03:00

Подрядчик не успел в срок подключить к отоплению все медицинское учреждение Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Пока что тепло только в левом крыле медицинского учреждения

Изменить размер текста: A A

В течение недели в Симферопольской клинической больнице скорой помощи №6 подключат отопление во всем здании.

Как сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ по Крыму, подрядчик не успел в срок подключить к отоплению все медицинское учреждение.

Министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев и министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов побывали на месте и сообщили, что сейчас отапливается только левое крыло.

Чтобы проконтролировать ход работ и запуск системы, Дмитрий Черняев назначил ответственного специалиста ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго».

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU