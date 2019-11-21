В Евпатории вернули родителям девочку, которая сбежала от них среди ночи
В Евпатории родителям вернули 14-летнюю девушку, которая в два часа ночи сбежала из дома от родителей и не возвращалась домой. Отец подростка утром 21 ноября обратился в дежурную часть, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
- Беглянка неоднократно сбегала с мест постоянного или временного проживания, - говорится в сообщении.
В МВД сообщили, что девочку обнаружили в одном из населенных пунктов Сакского района в доме подруги. Сотрудники полиции передали девочку отцу.
Противоправных действий в отношении нее во время нахождения вне дома совершено не было, - добавили в пресс-службе.
Девочка рассказала сотрудникам полиции, что уехала к подруге на такси. А дальше хотела добраться до своей бабушки, которая живет в Джанкое.
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ИСТОЧНИК KP.RU