2019-11-21T18:29:40+03:00
Общество

Аксенов сообщил о мошенниках, которые предлагают выкупить землю для объездной

Проект строительства обхода находится в стадии разработки
Надежда ДАЦЮК
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Решением земельно-имущественных отношений займется определенная правительством Крыма организацияРешением земельно-имущественных отношений займется определенная правительством Крыма организацияФото: Архив "КП"
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Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей села Заречное не поддаваться на сообщения мошенников о выкупе земельных участков якобы для строительства Юго-Восточного обхода Симферополя.

- От лица государственных органов поступают предложения выкупить у жителей села Заречного земельные участки. Ответственно заявляю: это мошенники. Прошу граждан в случае поступления подобных предложений немедленно обращаться в правоохранительные органы и на мою страницу в социальной сети Facebook (в личные сообщения), - сообщил глава Крыма.

По словам Аксенова, проект строительства обхода находится в стадии разработки, и ни один из вариантов строительства дороги от Донского до Перевального не утвержден.

Также глава РК уточнил, что во время проектирования эксперты будут учитывать отступ дороги от первого пояса зон санитарной охраны Аянского водохранилища.

Кроме того, Аксенов добавил, что решением земельно-имущественных отношений займется определенная правительством Крыма организация. Информацию позже разместят на сайте министерства транспорта Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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