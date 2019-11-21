2019-11-21T18:39:37+03:00
Общество

В «Севтеплоэнерго» разыграют сертификат на 10 тысяч рублей среди бывших должников

Розыгрыш будет проходить среди тех, кто покроет задолженность за горячую воду и тепло с 1 по 25 декабря
Надежда ДАЦЮК
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В следующем году можно будет сэкономить на оплате за теплоВ следующем году можно будет сэкономить на оплате за теплоФото: "КП" Архив
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В ГУПС «Севтеплоэнерго» запускают новую акцию для потребителей. Те, кто полностью оплатит задолженность за горячую воду и тепло с 1 по 25 декабря, становятся участниками розыгрыша.

Так севастопольцы могут получить один из десяти сертификатов на 10 тысяч рублей, передает ForPost.

Но эти средства нельзя будет получить на руки, они будут зачислены на лицевой счет потребителей для того, чтобы можно было впредь заплатить за коммуналку. Так что, можно будет сэкономить в следующем году.

В «Севтеплоэнерго» сообщили, что в прошлом году проводилась акция «Теплый год в подарок», благодаря которой стало больше добросовестных плательщиков.

- Денежные средства в большем объеме стали поступать вовремя, у предприятия отсутствует необходимость привлекать заемные средства, а значит тратить денежные средства на обслуживание кредитов. Эти деньги мы направляем на развитие инфраструктуры города, - сообщила начальник управления по реализации энергоресурсов Наталья Ленина.

Итоги акции будут подведены с 9 января по 1 февраля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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