Ольгу Дугаренко назначили руководителем аппарата Совета министров Крыма
Руководителем аппарата Совета министров Крыма назначена Ольга Дугаренко. Соответствующее распоряжение, подписанное председатель Совмина РК Юрием Гоцанюком, появилось на сайте правительства Крыма.
- Возложить руководство деятельностью аппарата Совета министров Республики Крым с 21 ноября 2019 года на Дугаренко Ольгу Владимировну, заместителя руководителя аппарата Совета министров Республики Крым - начальника главного правового управления, - указано в документе.
Напомним, ранее эту должность занимала вице-премьер Крыма Лариса Опанасюк. Она покинула пост по собственному желанию.
Ольга Дугаренко ранее занимала должность заместителя руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым.
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ИСТОЧНИК KP.RU