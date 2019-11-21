2019-11-21T18:53:38+03:00
Общество

Ольгу Дугаренко назначили руководителем аппарата Совета министров Крыма

Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства Крыма
Надежда ДАЦЮК
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Ольга Дугаренко ранее занимала должность заместителя руководителя Аппарата Совета министров Республики КрымОльга Дугаренко ранее занимала должность заместителя руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым
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Руководителем аппарата Совета министров Крыма назначена Ольга Дугаренко. Соответствующее распоряжение, подписанное председатель Совмина РК Юрием Гоцанюком, появилось на сайте правительства Крыма.

- Возложить руководство деятельностью аппарата Совета министров Республики Крым с 21 ноября 2019 года на Дугаренко Ольгу Владимировну, заместителя руководителя аппарата Совета министров Республики Крым - начальника главного правового управления, - указано в документе.

Напомним, ранее эту должность занимала вице-премьер Крыма Лариса Опанасюк. Она покинула пост по собственному желанию.

Ольга Дугаренко ранее занимала должность заместителя руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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