В Севастополе на 14 лет осудили педофила
Он совершил действия сексуального характера против девочек пяти и семи лет
Фото: Светлана Маковеева
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В Севастополе судили педофила, который совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек пяти и семи лет.
По данным следователей, мужчина воспользовался тем, что дети не смогли дать оценку его манипуляциям, воспользовался их беспомощностью.
Нахимовский районный суд вынес приговор - обвиняемого приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и запретом заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на 10 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU