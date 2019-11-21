В Севастополе на 14 лет осудили педофила

СЕГОДНЯ 19:05 2019-11-21T19:05:21+03:00

Он совершил действия сексуального характера против девочек пяти и семи лет

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В Севастополе судили педофила, который совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек пяти и семи лет.

По данным следователей, мужчина воспользовался тем, что дети не смогли дать оценку его манипуляциям, воспользовался их беспомощностью.

Нахимовский районный суд вынес приговор - обвиняемого приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и запретом заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU