Чиновники Симферополя будут ежедневно следить за движением на улице Гагарина

СЕГОДНЯ 09:36 2019-11-22T09:37:59+03:00

Это связано с ограничением движения [Схема]

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В Симферополе каждый день будет проводиться мониторинг движения транспорта и соблюдения графика движения автобусов. Это связано с ограничением движения на улице Гагарина.

Как передает Крымское информационное агентство, чтобы избежать транспортных заторов будут привлечены сотрудники Госавтоинспекции.

КИА

Ограничение движения на улице Гагарина перенесено. Однако на время работ по капитальному ремонту автомобильного моста на этой улице будет действовать временная схема организации движения общественного транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU