2019-11-22T09:37:59+03:00
Общество

Чиновники Симферополя будут ежедневно следить за движением на улице Гагарина

Это связано с ограничением движения [Схема]
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Фото: Иван КОСТОГРЫЗОВФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ
Изменить размер текста:

В Симферополе каждый день будет проводиться мониторинг движения транспорта и соблюдения графика движения автобусов. Это связано с ограничением движения на улице Гагарина.

Как передает Крымское информационное агентство, чтобы избежать транспортных заторов будут привлечены сотрудники Госавтоинспекции.

КИА

КИА

Ограничение движения на улице Гагарина перенесено. Однако на время работ по капитальному ремонту автомобильного моста на этой улице будет действовать временная схема организации движения общественного транспорта.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24