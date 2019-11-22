КФУ будет сотрудничать с одним из ведущих вузов Кипра

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-22T09:42:35+03:00

Университет Фредерика является одной из ведущих кипрских организаций

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Делегация студентов и преподавателей Института иностранной филологии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского прибыли в Республику Кипр для участия в образовательном семинаре.

В ходе визита было подписано соглашение о сотрудничестве КФУ с Университетом Фредерика.

По словам начальника Управления международной деятельности Александра Мащенко, рекламно-информационная кампания, которую ведет делегация на Кипре, способствует популяризации вуза за рубежом.

- В частности, в рамках этой кампании состоялась лекция для студентов Университета Фредерика с рассказом об истории и современных возможностях нашего вуза, - уточнил он.

Университет Фредерика является одной из ведущих кипрских научно-исследовательских организаций. Он сотрудничает с более чем 70 университетами в таких странах, как Великобритания, Германия, Греция, США, Китай, Россия.

За последние десять лет вуз принял участие в более чем ста научно-исследовательских проектах, которые получили финансирование ООН, Европейского союза и других международных организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU