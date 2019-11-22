В крымском селе разобрали спортплощадку ГТО: блины от штанги пригодились для засолки капусты

СЕГОДНЯ 10:16 2019-11-22T10:19:11+03:00

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Жители крымских сел растаскивают по дворам оборудование спортивных площадок, установленных для подготовки к сдаче ГТО. Вместо силовых занятий на тренажерах молодежь собирается покурить и выпить.

- В селе Яркое поле Кировского района на одной из таких площадок местные жители открутили крепления установки для силового жима и унесли домой блины,чтобы солить капусту. Их нашли, вернули блины на место и заварили крепежи, чтобы хотя бы сохранить, – посетовала министр спорта Крыма Ольга Торубарова. - В сельской местности эта площадка становится единственным ярким пятном, куда стремится вся детвора и не для занятий спортом — врывают все с корнем.

По условиям госконтракта федеральные деньги направляются на приобретение и монтаж спортивного оборудования. Ни ограждений, ни лавочек, ни освещения в договоре нет. Предполагалось, что все это выполнят муниципалитеты, которые определяют место для установки спортплощадки. Без контроля 19 элементов и тренажеров уничтожаются в считанные дни.

- Нужен хоть какой-то общественный контроль, - уверена министр. - Мы не успеем их передать в муниципальную собственность, пока не разломали.

Всего в этом году из федерального бюджета на установку 145 площадок ГТО выделено 213,8 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU