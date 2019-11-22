Директор школы Советского района Крыма незаконно выписала премии почти на 1 миллион рублей
Директор одной из школ Советского района Крыма выписывала премии сотрудникам в обход установленного порядка. Особо повышенные выплаты полагались близкому родственнику руководителя учреждения образования.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, противозаконные действия директора выявлены в ходе проверки исполнения требований законодательства о противодействии коррупции в общеобразовательных учреждениях Советского района.
- Установлено, что директор одной из школ района в нарушение установленного порядка, без решения соответствующей комиссии, по собственному усмотрению осуществляла выплаты премий сотрудникам школы, - говорится в сообщении прокуратуры. – В том числе, имея корыстный мотив, необоснованно завышала премии своему близкому родственнику, что повлекло незаконное использование бюджетных средств в размере 867 тысяч рублей.
Материалы прокурорской проверки направлены в республиканское управление Следственного комитета РФ. Действия руководителя в прокуратуре квалифицировали по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ - «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU