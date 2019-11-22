В Симферополе на выходных будут ловить пьяных водителей

СЕГОДНЯ 11:13 2019-11-22T11:14:33+03:00

Акция "Нетрезвый водитель" от ГИБДД пройдет от с 22 по 24 ноября

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В Симферополе с 22 по 24 ноября будут ловить водителей, злоупотребляющих алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РК.

Акция «Нетрезвый водитель» проводится в целях профилактики ДТП.

Инспекторы ГИБДД будут останавливать машины в остановочных коридорах, огороженных сигнальными конусами. По визуальным признакам автоинспекторы оценят состояние каждого водителя. И если у водителя нет запаха алкоголя и признаков опьянения, то его отпустят.

В ГИБДД напомнили, что за управление машиной в нетрезвом виде и отказ проходить медосвидетельствование предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав управления автомобилем от 1,5 до 2х лет.

А при повторном нарушении водителю грозит уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU