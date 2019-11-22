2019-11-22T12:30:17+03:00
Недвижимость

Симферопольские коммунальщики очистили ливневки на восьми улицах

Они убрали грязь и мусор
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: пресс-служба администрации крымской столицыФото: пресс-служба администрации крымской столицы
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За неделю сотрудники предприятия «Город» очистили ливневую канализацию на 8 улицах Симферополя.

Мастера промыли сети на улицах Ефремова, Красноармейская, Радищева, Железнодорожная, Козлова, Ухтомского и Беспалова.

- На двух последних также были очищены открытые лотки ливневок, - рассказал директор МБУ «Город» Антон Подабед.

Кроме этого, коммунальщики заменили 15 дождеприемников.

Также в крымской столице продолжаются работы по замене дорожных знаков. Восемь уже установили на улицах Беспалова и Севастопольская, проспекте Победы и Петровском спуске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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