Симферопольские коммунальщики очистили ливневки на восьми улицах
За неделю сотрудники предприятия «Город» очистили ливневую канализацию на 8 улицах Симферополя.
Мастера промыли сети на улицах Ефремова, Красноармейская, Радищева, Железнодорожная, Козлова, Ухтомского и Беспалова.
- На двух последних также были очищены открытые лотки ливневок, - рассказал директор МБУ «Город» Антон Подабед.
Кроме этого, коммунальщики заменили 15 дождеприемников.
Также в крымской столице продолжаются работы по замене дорожных знаков. Восемь уже установили на улицах Беспалова и Севастопольская, проспекте Победы и Петровском спуске.
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ИСТОЧНИК KP.RU