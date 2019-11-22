Для занятий с собаками в аэропорту Симферополя установили спортивную полосу препятствий

СЕГОДНЯ 11:52 2019-11-22T12:30:08+03:00

Всего в кинологическом центре аэропорта находятся 15 собак. Фото: пресс-служба воздушной гавани крымской столицы

Она оборудована горкой, качелями и барьерами

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В кинологическом комплексе аэропорта «Симферополь» появилась полоса препятствий для занятия с собаками - аджилити.

Ее оборудовали горкой, качелями, барьерами, туннелями, виадуком и шестами для слалома. Полосу будут использовать для дополнительных тренировок собак и взаимопонимания с кинологом.

СПРАВКА «КП»

Аджилити - вид спорта, изобретенный в Англии в конце 1970-х годов. Во время соревнований собака должна пройти полосу препятствий на скорость и точность без помощи человека. Он может давать животному команды только голосом или жестами.

Сейчас в кинологическом центре аэропорта находятся 15 собак разных пород. Они натренированы на поиск взрывчаток, оружия и боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU