2019-11-22T12:03:09+03:00
Общество

Фотофакт: на Ай-Петри деревья покрылись наледью

Пользователи соцсетей делятся красивыми снимками
Надежда ДАЦЮК
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Фото: vk.comФото: vk.com
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Из-за ночных заморозков и похолодания в Крыму на Ай-Петри деревья покрылись наледью. Фото елей, на которых иголки покрылись слоем льда, публикуют пользователи соцсетей.

Правда, снега на плато пока нет. Первый снег выпал 31 октября, но через несколько дней растаял, когда погода наладилась.

Напомним, на 22 ноября в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. Дует сильный ветер до 27 метров в секунду.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

По данным гидрометцентра Крыма, 22, 23 и 24 ноября ночью будет до -6 градусов. Потеплеет на полуострове с понедельника – днем ожидается до +13 градусов.

Стали свидетелем происшествия? Пишите нам на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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