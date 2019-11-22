Непогода повалила в Симферополе десятки деревьев
В Симферополе все прошлые сутки бушевала непогода. Сильный ветер выдирал с корнями высокие деревья. А они падали на рядом припаркованные машины, обрывали провода.
К ликвидации последствий сразу приступили сотрудники предприятия «Город».
Как рассказала начальник ДГХ администрации крымской столицы Эльвира Евтухова, за сутки поступило 9 обращений граждан.
- Зафиксировано падение крупных веток и целых деревьев на крыши домов, машины, проезжую часть, а также факты обрывов проводов, - отметила она.
Приходилось работать и ночью. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
Коммунальщики немедленно приступили к ликвидации аварийных ситуаций, работа продолжилась и сегодня, 22 ноября.
Уже удалось убрать ветви и упавшие деревья на улицах Киевская, Аэрофлотская, Спера, Калинина, Набережная. Вывоз продолжается на Севастопольской, пересечении Киевской и Шмидта.
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ИСТОЧНИК KP.RU