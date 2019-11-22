Непогода повалила в Симферополе десятки деревьев

СЕГОДНЯ 12:13 2019-11-22T12:29:04+03:00

На борьбу со стихией вышли коммунальщики. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Они рухнули на машины, оборвали провода и повредили крыши

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В Симферополе все прошлые сутки бушевала непогода. Сильный ветер выдирал с корнями высокие деревья. А они падали на рядом припаркованные машины, обрывали провода.

К ликвидации последствий сразу приступили сотрудники предприятия «Город».

Как рассказала начальник ДГХ администрации крымской столицы Эльвира Евтухова, за сутки поступило 9 обращений граждан.

- Зафиксировано падение крупных веток и целых деревьев на крыши домов, машины, проезжую часть, а также факты обрывов проводов, - отметила она.

Приходилось работать и ночью. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Коммунальщики немедленно приступили к ликвидации аварийных ситуаций, работа продолжилась и сегодня, 22 ноября.

Уже удалось убрать ветви и упавшие деревья на улицах Киевская, Аэрофлотская, Спера, Калинина, Набережная. Вывоз продолжается на Севастопольской, пересечении Киевской и Шмидта.

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ИСТОЧНИК KP.RU