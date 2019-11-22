Подрядчик дорожного строительства в Крыму задолжал работникам 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:21 2019-11-22T12:21:01+03:00

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Подрядчик капитального ремонта дорог в Крыму ООО «Крым-Магистраль» задолжал своим работникам 3 миллиона рублей. Прокуратура возбудила два административных дела.

- Предприятием нарушены сроки выплаты заработной платы, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. - Вследствие чего перед 115 сотрудниками за сентябрь-октябрь текущего года образовалась задолженность в размере более 3 миллионов рублей.

Прокуратура Железнодорожного района Симферополя внесла в адрес руководителя предприятия представление и возбудила два дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ - «невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы», которые направлены для рассмотрения в республиканскую Инспекцию по труду.

Отметим, что «Крым-Магистраль» выполняла капитальный ремонт ул. Севастопольская, ул. Объездная в Симферополе, а также являлась основным подрядчиком Севастопольского автодора. Согласно данным из открытых источников, только в 2018 году компания выполнила заказы в Севастополе более чем на 70 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU