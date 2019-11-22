Администрация одного из крымских рынков «погорела» на мошенничестве
Сотрудники ФСБ уличили в мошенничестве администрацию одного из крымских рынков.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, индивидуальные предприниматели вступили в сговор с руководством рынка, разработав мошенническую схему. Они незаконно предоставляли в аренду торговые павильоны.
Предприниматели перепродавали право аренды площадей новым арендаторам при покровительстве администратора рынка, пишет Крымское информационное агентство.
Подозреваемых задержали с поличным при получении денег в размере 650 тысяч рублей.
Против них возбудили уголовное дело.
После Центральный районный суд Симферополя признал фигурантов дела виновными и назначил им 2 года лишения свободы условно и штраф в размере 50 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU