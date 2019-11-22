В симферопольской бургерной собеседование закончилось дракой
В одном из бургерных заведений Симферополя произошло ЧП. Как сообщили очевидцы в соцсетях, девушка пришла устраиваться на работу в кафе, с ней пообщались, показали помещение.
- Она начала грубить. Позже соискательнице сказали, что на работу ее взять, скорее всего, не получится, - отмечают очевидцы.
Затем девушка ударила сотрудницу заведения, которая с ней общалась, и потащила ее за волосы. Драку пытались прекратить несколько мужчин. Позже инициатор потасовки покинула помещение.
Девушка нападает на работодателя на собеседовании в Симферополе .Видео: "Черный список Симферополь"
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ИСТОЧНИК KP.RU