2019-11-22T13:23:52+03:00
Происшествия

В симферопольской бургерной собеседование закончилось дракой

Девушка напала на сотрудницу заведения после отказа взять ее на работу [видео]
Надежда ДАЦЮК
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Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
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В одном из бургерных заведений Симферополя произошло ЧП. Как сообщили очевидцы в соцсетях, девушка пришла устраиваться на работу в кафе, с ней пообщались, показали помещение.

- Она начала грубить. Позже соискательнице сказали, что на работу ее взять, скорее всего, не получится, - отмечают очевидцы.

Затем девушка ударила сотрудницу заведения, которая с ней общалась, и потащила ее за волосы. Драку пытались прекратить несколько мужчин. Позже инициатор потасовки покинула помещение.

Девушка нападает на работодателя на собеседовании в Симферополе .Видео: "Черный список Симферополь"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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