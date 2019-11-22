2019-11-22T14:05:12+03:00
Общество

В Крыму с 1 декабря могут начать перекрывать дороги

Это будет действовать только при неблагоприятных погодных условиях
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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..Фото: "КП" Архив
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С декабря 2019 года в Крыму при плохих погодных условиях будут ограничивать движение на некоторых дорогах.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, такие правила будут действовать до 1 марта 2020 года.

- В период выпадения осадков, гололедицы на некоторых участках горных дорог движение ограничивается для всех видов транспорта. Мы призываем жителей и гостей полуострова учитывать этот факт и следить за знаками на дорогах, - подчеркнул министр чрезвычайного ведомства Сергей Шахов.

Также он отметил, что водителям нужно быть очень внимательными на дорогах, ведь сейчас погода на полуострове резко меняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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