Новый глава Ялты трудоустроил в Крыму старого знакомого
В Ялте назначен новый начальник департамента имущественных и земельных отношений. На новую должность Владимира Астахова - чиновника из Краснодара - назначил глава ялтинской администрации Иван Имгрунт.
Оказалось, что с 2014-го по 2018-й год Астахов работал начальником отдела муниципальных земельных ресурсов управления имущественных отношений администрации Белореченского района, которым как раз руководил Имгрунт.
Астахов имеет два высших образования, окончил Майкопский государственный технологический институт и Адыгейский государственный университет.
Напомним, что 1 ноября Иван Имгрунт сменил на посту главы администрации Ялты Алексея Челпанова, который ушел в отставку после приглашения стать советником Валерия Аксенова в крымском правительстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU