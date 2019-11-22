Новый глава Ялты трудоустроил в Крыму старого знакомого

СЕГОДНЯ 15:41 2019-11-22T15:41:15+03:00

С ним Иван Имгрунт работал в администрации Белореченского района

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В Ялте назначен новый начальник департамента имущественных и земельных отношений. На новую должность Владимира Астахова - чиновника из Краснодара - назначил глава ялтинской администрации Иван Имгрунт.

Оказалось, что с 2014-го по 2018-й год Астахов работал начальником отдела муниципальных земельных ресурсов управления имущественных отношений администрации Белореченского района, которым как раз руководил Имгрунт.

Астахов имеет два высших образования, окончил Майкопский государственный технологический институт и Адыгейский государственный университет.

Напомним, что 1 ноября Иван Имгрунт сменил на посту главы администрации Ялты Алексея Челпанова, который ушел в отставку после приглашения стать советником Валерия Аксенова в крымском правительстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU