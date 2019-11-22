2019-11-22T16:00:38+03:00
Общество

На границе Крыма с Украиной через год появится новый транспортный узел

Как сообщил президент незалежной Владимир Зеленский, уже разработан компьютерный дизайн хаба
Надежда ДАЦЮК
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15 ноября на границе открылись обновленные пункты пропуска15 ноября на границе открылись обновленные пункты пропускаФото: Анастасия ЖУКОВА
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На границе Крыма с Украиной через год появится хаб (транспортный узел). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

- Мы уже разработали с компанией SOCAR, я уже видел компьютерный дизайн, за один год там построят хаб, - сказал Зеленский.

Напомним, на границе Крыма с Украиной 15 ноября открылись новые пункты пропуска, построенные незалежной.

«SOCAR» - представитель государственной нефтяной компании Азербайджанской республики на Украине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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