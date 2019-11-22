На границе Крыма с Украиной через год появится новый транспортный узел
Как сообщил президент незалежной Владимир Зеленский, уже разработан компьютерный дизайн хаба
15 ноября на границе открылись обновленные пункты пропускаФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:
На границе Крыма с Украиной через год появится хаб (транспортный узел). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
- Мы уже разработали с компанией SOCAR, я уже видел компьютерный дизайн, за один год там построят хаб, - сказал Зеленский.
Напомним, на границе Крыма с Украиной 15 ноября открылись новые пункты пропуска, построенные незалежной.
«SOCAR» - представитель государственной нефтяной компании Азербайджанской республики на Украине.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU