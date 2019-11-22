Первые валидаторы устанавливают в маршрутках Симферополя

СЕГОДНЯ 17:21 2019-11-22T17:21:10+03:00

До марта они работают в тестовом режиме

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Первые валидаторы устанавливают в маршрутных автобусах Симферополя. Оплатить проезд банковской картой, минуя водителя, со следующей недели можно на маршруте №3 «ул. М.Жукова - микрорайон Белое».

- На нашем предприятии идет установка валидаторов в автобусах маршрута №3, - сообщил КП-Крым директор «Горавтотранса» Денис Майор. - Второй маршрут будет частного перевозчика.

Напомним, с мая 2020 года пассажирский транспорт в Крыму перейдет на бесконтактную оплату проезда. Переход на валидаторы подразумевает несколько этапов, поскольку для ее внедрения нужно обеспечить всех льготников бесконтактными банковскими картами. В ходе тестовой трехмесячной работы на автобусах Симферополя система покажет недочеты и сложности, и уже до конца мая необходимые считывающие устройства должны появится на всех видах пассажирского транспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU