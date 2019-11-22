2019-11-22T17:54:53+03:00
Общество

Сегодня ночью на три дня будет закрыта одна из улиц Симферополя

Рабочие будут укладывать финишный слой асфальта на ул Невского
Никита ПОЛЬКО
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Улицу откроют 25 ноябряУлицу откроют 25 ноябряФото: Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Сегодня ночью для машин будет закрыт участок симферопольской дороги на улице Александра Невского. Речь идет об отрезке от пересечения с Суворовским спуском до площади Советской.

В пресс-службе администрации города сообщили, что движение для авто ограничат из-за укладки финишного слоя асфальта. Работы, по плану, закончат 25 ноября.

При этом городские маршрутки поедут в объезд перекрытых участков дороги.

Напомним, что к завершающему этапу капремонта улицы Александра Невского еще 12 ноября. Работа идет на участке от переулка Галерейный до улицы Павленко.

А вот капитальный ремонт всей улицы Невского начался в середине августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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