Сегодня ночью на три дня будет закрыта одна из улиц Симферополя

СЕГОДНЯ 17:54 2019-11-22T17:54:53+03:00

Рабочие будут укладывать финишный слой асфальта на ул Невского

Изменить размер текста: A A

Сегодня ночью для машин будет закрыт участок симферопольской дороги на улице Александра Невского. Речь идет об отрезке от пересечения с Суворовским спуском до площади Советской.

В пресс-службе администрации города сообщили, что движение для авто ограничат из-за укладки финишного слоя асфальта. Работы, по плану, закончат 25 ноября.

При этом городские маршрутки поедут в объезд перекрытых участков дороги.

Напомним, что к завершающему этапу капремонта улицы Александра Невского еще 12 ноября. Работа идет на участке от переулка Галерейный до улицы Павленко.

А вот капитальный ремонт всей улицы Невского начался в середине августа.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU