Сегодня ночью на три дня будет закрыта одна из улиц Симферополя
Сегодня ночью для машин будет закрыт участок симферопольской дороги на улице Александра Невского. Речь идет об отрезке от пересечения с Суворовским спуском до площади Советской.
В пресс-службе администрации города сообщили, что движение для авто ограничат из-за укладки финишного слоя асфальта. Работы, по плану, закончат 25 ноября.
При этом городские маршрутки поедут в объезд перекрытых участков дороги.
Напомним, что к завершающему этапу капремонта улицы Александра Невского еще 12 ноября. Работа идет на участке от переулка Галерейный до улицы Павленко.
А вот капитальный ремонт всей улицы Невского начался в середине августа.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU