На Украине возбудили уголовное дело против судей Крыма, посадивших Чийгоза и Умерова
На Украине началось уголовное расследование против двух судей из Крыма, которые вели дело о массовых беспорядках под стенами парламента республики 26 февраля 2014 года.
Как сообщается на сайте так называемой прокуратуры Автономной республики Крым (находится на Украине, - Ред.), судьи незаконно предъявили обвинения в организации беспорядков двум членам запрещенного в РФ меджлиса Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу.
Также украинская сторона считает, что суд в Крыму рассматривал уголовное дело «однобоко и предвзято».
Напомним, что Умерова и Чийгоза суд признал виновными в организации массовых беспорядков под стенами парламента и приговорил к 2 годам лишения свободы и 8 годам лишения свободы соответственно.
Позже президент России Владимир Путин помиловал Умерова и Чийгоза. Их доставили в Турцию, откуда они вылетели на территорию Украины.
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ИСТОЧНИК KP.RU