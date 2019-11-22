На Украине возбудили уголовное дело против судей Крыма, посадивших Чийгоза и Умерова

СЕГОДНЯ 18:10 2019-11-22T18:10:42+03:00

Ильми Умеров (слева) и Ахтем Чийгоз (справа) в Анкаре. Фото: Айше Умерова/Facebook

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На Украине началось уголовное расследование против двух судей из Крыма, которые вели дело о массовых беспорядках под стенами парламента республики 26 февраля 2014 года.

Как сообщается на сайте так называемой прокуратуры Автономной республики Крым (находится на Украине, - Ред.), судьи незаконно предъявили обвинения в организации беспорядков двум членам запрещенного в РФ меджлиса Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу.

Также украинская сторона считает, что суд в Крыму рассматривал уголовное дело «однобоко и предвзято».

Напомним, что Умерова и Чийгоза суд признал виновными в организации массовых беспорядков под стенами парламента и приговорил к 2 годам лишения свободы и 8 годам лишения свободы соответственно.

Позже президент России Владимир Путин помиловал Умерова и Чийгоза. Их доставили в Турцию, откуда они вылетели на территорию Украины.

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ИСТОЧНИК KP.RU