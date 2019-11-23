Сильный ветер и +11 градусов: Прогноз погоды в Крыму на 23 ноября

СЕГОДНЯ 09:09 2019-11-23T09:09:11+03:00

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В Симферополе 23 ноября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градусов, днем +7…+9 градусов.

В Севастополе в субботу также без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +9…+11°.

На Южном берегу Крыма в выходной день без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +7…+9°.

В Керчи переменная облачность. Ветер восточный 15-20 м/с, ночью местами до 23 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4°, днем +2…+4°.

Напомним, до 26 ноября на полуострове объявлено штормовое предупреждение. Ночью 23 ноября в восточных районах Крыма сохранится очень сильный ветер 22-27 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU