Сильный ветер и +11 градусов: Прогноз погоды в Крыму на 23 ноября
В Симферополе 23 ноября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градусов, днем +7…+9 градусов.
В Севастополе в субботу также без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +9…+11°.
На Южном берегу Крыма в выходной день без существенных осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°, днем +7…+9°.
В Керчи переменная облачность. Ветер восточный 15-20 м/с, ночью местами до 23 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4°, днем +2…+4°.
Напомним, до 26 ноября на полуострове объявлено штормовое предупреждение. Ночью 23 ноября в восточных районах Крыма сохранится очень сильный ветер 22-27 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU