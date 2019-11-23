2019-11-23T10:23:52+03:00
Происшествия

За мошенничество с квартирой керчанину грозит 6 лет тюрьмы

Он выманил у женщины 650 тысяч рублей
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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..Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Керчи будут судить местного жителя, который обманом завладел крупной суммой денег.

Как установило следствие, он, используя поддельную доверенность, ввел в заблуждение женщину о намерении продать квартиру.

Преступник убедил жертву дать ему 650 тысяч рублей, которые, конечно, он потратил на собственные нужды.

Также он смог «развести» на деньги иностранца. Злоумышленник убедил его, что сможет помочь ему получить паспорт гражданина России. Конечно, реально посодействовать ему он не мог.

В итоге еще и от этого человека керчанин получил почти 85 тысяч рублей.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения в Керченский городской суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет, - сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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