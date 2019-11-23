В Симферополе снова закроют улицу Александра Невского

СЕГОДНЯ 10:20 2019-11-23T10:20:26+03:00

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В Симферополе в ночь с 22 по 23 ноября ограничили движение транспорта по улице Александра Невского. Это касается участка от пересечения с Суворовским спуском до площади Советской.

Как рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы, движение закрывают пока подрядчик не завершит укладку финишного слоя асфальта.

- Ориентировочный срок завершения работ 25 ноября, - уточнили в администрации.

Движение общественного транспорта будет осуществляться в объезд.

ИСТОЧНИК KP.RU