В Симферополе снова закроют улицу Александра Невского
Там укладывают финишный слой асфальта
Ограничение продлится до 25 ноябряФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Симферополе в ночь с 22 по 23 ноября ограничили движение транспорта по улице Александра Невского. Это касается участка от пересечения с Суворовским спуском до площади Советской.
Как рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы, движение закрывают пока подрядчик не завершит укладку финишного слоя асфальта.
- Ориентировочный срок завершения работ 25 ноября, - уточнили в администрации.
Движение общественного транспорта будет осуществляться в объезд.
ИСТОЧНИК KP.RU