2019-11-23T10:20:26+03:00
Общество

В Симферополе снова закроют улицу Александра Невского

Там укладывают финишный слой асфальта
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Ограничение продлится до 25 ноябряОграничение продлится до 25 ноябряФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

В Симферополе в ночь с 22 по 23 ноября ограничили движение транспорта по улице Александра Невского. Это касается участка от пересечения с Суворовским спуском до площади Советской.

Как рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы, движение закрывают пока подрядчик не завершит укладку финишного слоя асфальта.

- Ориентировочный срок завершения работ 25 ноября, - уточнили в администрации.

Движение общественного транспорта будет осуществляться в объезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Крыма предложил подарить Украине два российских унитаза
В Черном море из-за сильного шторма сел на мель танкер
Бывшего вице-премьера Крыма согласовали на должность уполномоченного по правам человека
За мошенничество с квартирой керчанину грозит 6 лет тюрьмы
Сильный ветер и +11 градусов: Прогноз погоды в Крыму на 23 ноября
В Крыму восстановлена подача света в 104 поселка и города
На Украине возбудили уголовное дело против судей Крыма, посадивших Чийгоза и Умерова
Движение между Турцией и Крымом еще не возобновилось
Сегодня ночью на три дня будет закрыта одна из улиц Симферополя
Крымское МЧС будет рассылать смс-ки абонентам «Волны»
Первые валидаторы устанавливают в маршрутках Симферополя
В Симферополе восстановят маршрут №81
На границе Крыма с Украиной через год появится новый транспортный узел
Новый глава Ялты трудоустроил в Крыму старого знакомого
В Крыму набирает силу ураганный ветер
В Крыму с 1 декабря могут начать перекрывать дороги