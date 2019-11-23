Бывшего вице-премьера Крыма согласовали на должность уполномоченного по правам человека

СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-23T11:26:47+03:00

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Российской Федерации

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с бывшим вице-премьером Крыма Ларисой Опанасюк.

Они обсудили правозащитную ситуацию в регионе, затронули вопросы соблюдения прав граждан в местах принудительного содержания.

- По итогам встречи Татьяна Москалькова согласовала назначение Ларисы Опанасюк на должность уполномоченного по правам человека в Республике Крым, - сообщили в пресс-службе Москальковой.

ИСТОЧНИК KP.RU