2019-11-23T11:26:47+03:00
Общество

Бывшего вице-премьера Крыма согласовали на должность уполномоченного по правам человека

Теперь Лариса Опанасюк должна пройти стажировку
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Российской ФедерацииФото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Изменить размер текста:

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с бывшим вице-премьером Крыма Ларисой Опанасюк.

Они обсудили правозащитную ситуацию в регионе, затронули вопросы соблюдения прав граждан в местах принудительного содержания.

- По итогам встречи Татьяна Москалькова согласовала назначение Ларисы Опанасюк на должность уполномоченного по правам человека в Республике Крым, - сообщили в пресс-службе Москальковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Крыма предложил подарить Украине два российских унитаза
В Черном море из-за сильного шторма сел на мель танкер
В Симферополе снова закроют улицу Александра Невского
За мошенничество с квартирой керчанину грозит 6 лет тюрьмы
Сильный ветер и +11 градусов: Прогноз погоды в Крыму на 23 ноября
В Крыму восстановлена подача света в 104 поселка и города
На Украине возбудили уголовное дело против судей Крыма, посадивших Чийгоза и Умерова
Движение между Турцией и Крымом еще не возобновилось
Сегодня ночью на три дня будет закрыта одна из улиц Симферополя
Крымское МЧС будет рассылать смс-ки абонентам «Волны»
Первые валидаторы устанавливают в маршрутках Симферополя
В Симферополе восстановят маршрут №81
На границе Крыма с Украиной через год появится новый транспортный узел
Новый глава Ялты трудоустроил в Крыму старого знакомого
В Крыму набирает силу ураганный ветер
В Крыму с 1 декабря могут начать перекрывать дороги