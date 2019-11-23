Треть россиян не могут себе позволить билеты на поезда, которые пойдут по Крымскому мосту

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-23T13:52:56+03:00

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Из-за высокой цены на билеты треть россиян не могут позволить себе приехать в Крым на поезде. К такому заключению пришли эксперты сервиса Туту.ру после проведения опроса.

Оказалось, что 35 процентов опрошенных хотели бы приехать на полуостров на поезде, но билеты им кажутся дорогими, пишут РИА Новости Крым.

При этом каждый пятый сообщил, что уже приобрел билет или планирует это сделать.

Кроме этого, 22 процента признались, что любят добираться на отдых с помощью самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU