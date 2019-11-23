2019-11-23T13:52:56+03:00
Общество

Треть россиян не могут себе позволить билеты на поезда, которые пойдут по Крымскому мосту

Все из-за высокой стоимости проезда
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Запуск движения назначен на декабрь 2019 годаЗапуск движения назначен на декабрь 2019 годаФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
Изменить размер текста:

Из-за высокой цены на билеты треть россиян не могут позволить себе приехать в Крым на поезде. К такому заключению пришли эксперты сервиса Туту.ру после проведения опроса.

Оказалось, что 35 процентов опрошенных хотели бы приехать на полуостров на поезде, но билеты им кажутся дорогими, пишут РИА Новости Крым.

При этом каждый пятый сообщил, что уже приобрел билет или планирует это сделать.

Кроме этого, 22 процента признались, что любят добираться на отдых с помощью самолета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымские власти заявили, что готовы принимать паромы из любых стран мира
В Ялте увеличат штат дворников
Глава Крыма предложил подарить Украине два российских унитаза
В Черном море из-за сильного шторма сел на мель танкер
Бывшего вице-премьера Крыма согласовали на должность уполномоченного по правам человека
В Симферополе снова закроют улицу Александра Невского
За мошенничество с квартирой керчанину грозит 6 лет тюрьмы
Сильный ветер и +11 градусов: Прогноз погоды в Крыму на 23 ноября
В Крыму восстановлена подача света в 104 поселка и города
На Украине возбудили уголовное дело против судей Крыма, посадивших Чийгоза и Умерова
Движение между Турцией и Крымом еще не возобновилось
Сегодня ночью на три дня будет закрыта одна из улиц Симферополя
Крымское МЧС будет рассылать смс-ки абонентам «Волны»
Первые валидаторы устанавливают в маршрутках Симферополя
В Симферополе восстановят маршрут №81
На границе Крыма с Украиной через год появится новый транспортный узел
Новый глава Ялты трудоустроил в Крыму старого знакомого
В Крыму набирает силу ураганный ветер
В Крыму с 1 декабря могут начать перекрывать дороги