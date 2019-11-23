В Ялте увеличат штат дворников

СЕГОДНЯ 15:23 2019-11-23T15:27:23+03:00

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В 2020 году Ялте выделят дополнительные средства на оплату труда еще 100 дворников. При этом, по мнению главы администрации города Ивана Имгрунта, даже этих дополнительных сил не хватит для удовлетворительного санитарного состояния региона.

- Дворники нужны городу - это факт. Но для того, чтобы люди шли на эту работу, их нужно заинтересовать, - отметил Имгрунт.

Он напомнил, что раньше дворникам предоставляли служебное жилье, поощрения, санаторно-курортный отдых. Глава города уверен, что это все нужно возобновить.

Также он подчеркнул, что необходимо активизировать работу по привлечению к уборке предприятий и организаций города, закрепив за ними определенные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU