Крымские власти заявили, что готовы принимать паромы из любых стран мира

СЕГОДНЯ 16:19 2019-11-23T16:19:30+03:00

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В Крыму все готово для возобновления паромного сообщения с Турцией и другими странами. Речь идет и портах и об инфраструктуре республике.

Но, к сожалению, сообщение пока так и не началось.

И.о. министра транспорта Крыма Сергей Карпов отметил, что сейчас с Турцией только ведутся переговоры на этот счет, пишет ТАСС.

- Переговоры у нас ведутся не только с Турцией, но и с другими странами: паромная переправа, прием других судов\, - сообщил Карпов.

Кроме того, республика ждет и предложений о морском сообщении. Крымские порты работоспособны, у них есть портовые и таможенные службы, которые оказывают комплекс услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU