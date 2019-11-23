Стало известно, какие автобусы Симферополя первыми получат валидаторы
В Симферополе предприятие «Горавтотранс» проводит работу по подготовке к внедрению автоматизированной оплаты проезда.
Как рассказал руководитель Денис Майор, концепция уже подписана, сейчас идет оснащение подвижного состава.
- Инвесторы будут устанавливать валидаторы, первыми оснастят автобусы маршрута №3 «ул. М. Жукова - мкр. Белое». На них мы протестирует работу автоматизированной системы оплаты», - отметил Майор.
Тестирование займет около двух месяцев.
После этого, если будет нужно, внесут необходимые коррективы, и запустят валидаторы по всем городским маршрутам.
Систему для удобства граждан привяжут к банковским картам.
ИСТОЧНИК KP.RU