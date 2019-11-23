2019-11-23T17:45:17+03:00
Общество

Стало известно, какие автобусы Симферополя первыми получат валидаторы

Именно на них и протестируют работу
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Это займет около двух месяцевЭто займет около двух месяцевФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Симферополе предприятие «Горавтотранс» проводит работу по подготовке к внедрению автоматизированной оплаты проезда.

Как рассказал руководитель Денис Майор, концепция уже подписана, сейчас идет оснащение подвижного состава.

- Инвесторы будут устанавливать валидаторы, первыми оснастят автобусы маршрута №3 «ул. М. Жукова - мкр. Белое». На них мы протестирует работу автоматизированной системы оплаты», - отметил Майор.

Тестирование займет около двух месяцев.

После этого, если будет нужно, внесут необходимые коррективы, и запустят валидаторы по всем городским маршрутам.

Систему для удобства граждан привяжут к банковским картам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Крымские власти заявили, что готовы принимать паромы из любых стран мира
В Ялте увеличат штат дворников
Треть россиян не могут себе позволить билеты на поезда, которые пойдут по Крымскому мосту
Глава Крыма предложил подарить Украине два российских унитаза
В Черном море из-за сильного шторма сел на мель танкер
Бывшего вице-премьера Крыма согласовали на должность уполномоченного по правам человека
В Симферополе снова закроют улицу Александра Невского
За мошенничество с квартирой керчанину грозит 6 лет тюрьмы
Сильный ветер и +11 градусов: Прогноз погоды в Крыму на 23 ноября
В Крыму восстановлена подача света в 104 поселка и города
На Украине возбудили уголовное дело против судей Крыма, посадивших Чийгоза и Умерова
Движение между Турцией и Крымом еще не возобновилось
Сегодня ночью на три дня будет закрыта одна из улиц Симферополя
Крымское МЧС будет рассылать смс-ки абонентам «Волны»
Первые валидаторы устанавливают в маршрутках Симферополя
В Симферополе восстановят маршрут №81
На границе Крыма с Украиной через год появится новый транспортный узел
Новый глава Ялты трудоустроил в Крыму старого знакомого
В Крыму набирает силу ураганный ветер
В Крыму с 1 декабря могут начать перекрывать дороги