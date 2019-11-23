Стало известно, какие автобусы Симферополя первыми получат валидаторы

СЕГОДНЯ 17:41 2019-11-23T17:45:17+03:00

Это займет около двух месяцев Фото: "КП" Архив

Именно на них и протестируют работу

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В Симферополе предприятие «Горавтотранс» проводит работу по подготовке к внедрению автоматизированной оплаты проезда.

Как рассказал руководитель Денис Майор, концепция уже подписана, сейчас идет оснащение подвижного состава.

- Инвесторы будут устанавливать валидаторы, первыми оснастят автобусы маршрута №3 «ул. М. Жукова - мкр. Белое». На них мы протестирует работу автоматизированной системы оплаты», - отметил Майор.

Тестирование займет около двух месяцев.

После этого, если будет нужно, внесут необходимые коррективы, и запустят валидаторы по всем городским маршрутам.

Систему для удобства граждан привяжут к банковским картам.

ИСТОЧНИК KP.RU