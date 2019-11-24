Погода в Крыму на 24 ноября: до +10 градусов и облачно
В Крыму 24 ноября будет облачно. Днем воздух прогреется до +10 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный до 17 метров в секунду. Действует штормовое предупреждение. Будет облачно, но дождя не предвидится, отмечают синоптики Крымского гидрометцентра.
В Симферополе сегодня переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Днем подует северо-восточный ветер до 15 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +9 градусов.
В Севастополе в воскресенье переменная облачность, без осадков. Днем столбики термометров покажут +11 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью до 11 метров в секунду.
На ЮБК 24 ноября переменная облачность, существенных осадков синоптики не обещают. Температура воздуха днем составит до +10 градусов. Ветер будет дуть со скоростью до 12 метров в секунду.
В Керчи сегодня небо будет скрыто за тучами, осадков не будет. Днем воздух прогреется до +7 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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