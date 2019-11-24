В керченском ДТП пострадали пять человек
В Керчи на шоссе Героев Сталинграда в субботу вечером 23 ноября произошло ДТП: столкнулись две легковушки - ВАЗ 2114 и ИЖ. В результате пострадали пять человек. Об этом КП-Крым сообщил собственный источник.
Машины были сильно повреждены, а водителя ИЖ пришлось доставать из кабины с помощью специального оборудования.
- Пострадали пять человек. Два из них получили тяжелые травмы, их доставили в хирургическое отделение, двое - травмы средней тяжести и один человек - легкие повреждения, - сообщил источник.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU