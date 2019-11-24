2019-11-24T10:18:56+03:00
Происшествия

В керченском ДТП пострадали пять человек

Двое из них получили тяжелые травмы
Надежда ДАЦЮК
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Фото: источник КПФото: источник КП
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В Керчи на шоссе Героев Сталинграда в субботу вечером 23 ноября произошло ДТП: столкнулись две легковушки - ВАЗ 2114 и ИЖ. В результате пострадали пять человек. Об этом КП-Крым сообщил собственный источник.

Машины были сильно повреждены, а водителя ИЖ пришлось доставать из кабины с помощью специального оборудования.

- Пострадали пять человек. Два из них получили тяжелые травмы, их доставили в хирургическое отделение, двое - травмы средней тяжести и один человек - легкие повреждения, - сообщил источник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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