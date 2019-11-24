Ялтинцы в течение месяца могут получить бесплатные консультации медиков высокой квалификации

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-24T10:38:36+03:00

Записаться на прием могут ялтинцы и жители Большой Ялты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Записаться на консультации можно с 21 ноября по 21 декабря

Изменить размер текста: A A

В Ялте и близлежащих поселках с 21 ноября по 21 декабря будут проводить выездные приемы 16 врачей - узких специалистов Федерального медико-биологического агентства.

По словам главврача Многопрофильного республиканского медицинского центра Юрия Трубы, ялтинцы могут прийти на консультации к заведующей КДЦ педиатрии, неврологу, урологу, кардиологу, специалисту УЗИ, рентгенологу. Также записаться на прием с 9.00 до 18.00 можно к акушеру-гинекологу, терапевту, офтальмологу, биологу КДЛ, хирургу, эндокринологу, отоларингологу, детскому хирургу, детскому кардиологу и детскоум неврологу.

Жители Большой Ялты могут бесплатно получить консультацию, медицинское обследование, а также получить направление на лечение в клиниках ФМБА. Помимо этого, ялтинцы могут пройти маммографию, томографию и сделать флюорограмму.

График и места приемов специалистов ФМБА России:

21.11 - 24.11 - пгт. Гурзуф. ул. Соловьева, д.9 - Поликлиника №2

25.11 - 27.11 - пгт. Массандра, ул. Стахановская, 2 - Амбулатория

28.11 - 30.11 - пгт. Форос, ул. Космонавтов, 3 - Амбулатория

01.12 - 04.12 - пгт. Симеиз, ул. Звездная, 2 - Амбулатория

05.12 - 08.12 - г. Алупка, ул. Больничный тупик, 3 - Поликлиника №3

09.12 - 11.12 - пгт. Кореиз, ул. Врачей Михайловых, 10 - Амбулатория

12.12 - 14.12 - пгт. Гаспра, ул. Школьная, 21 и ул. Горького , 1 - Амбулатория

15.12 - 17.12 - пгт. Ливадия, ул. Севастопольское шоссе, 2 - Стационар

18.12 - 21.12 - г. Ялта, ул. Пальмиро Тольятти, 13 - Поликлиника №1

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU