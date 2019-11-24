Крымские спасатели за сутки потушили 20 пожаров

СЕГОДНЯ 11:09 2019-11-24T11:09:39+03:00

При этом эвакуировали 12 человек

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За сутки в Крыму потушили два десятка пожаров, 12 человек эвакуировали из горящих зданий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

Одно из возгораний произошло в Армянске на улице Иванищева. Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома поступило на пульт спасателей в 18.30 23 ноября.

Крымские спасатели вытащили из огня женщину 1941 года рождения, также эвакуировали четырех жильцов из соседних квартир, уточнили в пресс-службе.

Также в субботу произошло возгорание в цокольном этаже многоквартирного дома на улице Ракетная в Симферополе. Спасатели эвакуировали восемь человек из близлежащих квартир. Площадь пожара составила 20 кв.м.

По данным главного управления МЧС по Крыму, с начала года спасатели выезжали для ликвидации пожара 4 982 раза. Было спасено 119 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU