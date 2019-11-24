Крымские спасатели за сутки потушили 20 пожаров
За сутки в Крыму потушили два десятка пожаров, 12 человек эвакуировали из горящих зданий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.
Одно из возгораний произошло в Армянске на улице Иванищева. Сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома поступило на пульт спасателей в 18.30 23 ноября.
Крымские спасатели вытащили из огня женщину 1941 года рождения, также эвакуировали четырех жильцов из соседних квартир, уточнили в пресс-службе.
Также в субботу произошло возгорание в цокольном этаже многоквартирного дома на улице Ракетная в Симферополе. Спасатели эвакуировали восемь человек из близлежащих квартир. Площадь пожара составила 20 кв.м.
По данным главного управления МЧС по Крыму, с начала года спасатели выезжали для ликвидации пожара 4 982 раза. Было спасено 119 человек.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU