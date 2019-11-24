К 2021 году планируют завершить реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае

СЕГОДНЯ 12:08 2019-11-24T12:09:16+03:00

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Ханский дворец в Бахчисарае отреставрируют к 2021 году. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Реставрация в процессе. Все идет по плану, по графику. Работа тонкая… Закончим в 2021 году, - заявил глава Крыма агентству ТАСС.

По словам министра культуры Крыма Арины Новосельской, весь дворец поделили на 16 участков, где поочередно ведутся работы. Это необходимо, чтобы не закрывать комплекс для посещения. Сейчас строительно-монтажные работы идут в главном корпусе, большой мечети и Соколиной башне.

Напомним, Ханский дворец в Бахчисарае был построен в XVI веке. На сегодняшний день его общая площадь составляет около 4 га, а ранее превышала 14 га.

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ИСТОЧНИК KP.RU