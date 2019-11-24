40 объектов ФЦП в Крыму будут перепроектированы из-за недобросовестных подрядчиков

СЕГОДНЯ 13:57 2019-11-24T13:57:53+03:00

Им выделяли авансы на строительство без банковских гарантий

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В Крыму из-за недобросовестных подрядчиков будут перепроектировать 40 объектов.

- Самая большая проблема, что этим нерадивым подрядчикам были розданы авансы без банковских гарантий, и я считаю, что эти фирмы просто хотели украсть деньги, - заявил вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов в эфире радио "Спутник в Крыму".

По его словам, по каждому случаю кражи денег работают следственные органы. Евгений Кабанов надеется, что по итогу проверок начнутся "посадки".

Также вице-премьер отметил, что на данный момент возбуждены уголовные дела и есть подрядчики, которые осознали вину и готовы вернуть деньги за недостроенные объекты.

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ИСТОЧНИК KP.RU