В Крым прилетит зоозащитник из Челябинска для спасения "Тайгана"

СЕГОДНЯ 15:30 2019-11-24T15:33:42+03:00

Карен Даллакян хочет ознакомиться со всеми документами, которые выписывали парку и проанализировать, чем мотивируют свое решение государственные органы

Изменить размер текста: A A

В Крым 27 ноября прибудет ветеринарный врач и президент фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян, чтобы разобраться в конфликте вокруг сафари-парка "Тайган".

- Последние сводки о том, что у Олега Зубкова собираются конфисковать 32 тигра и 5 леопардов, что из-за закрытия могут умертвить 30 бурых медведей, переполнили чашу терпения. В среду, 27 ноября, мы будем на полуострове. Фонд зоозащиты не может пропустить, чтобы уничтожили самую большую коллекцию диких животных в Европе, - написал зоозащитник на своей странице в Instagram.

Даллакян хочет ознакомиться со всеми протоколами, актами и пердприсаниями, выданными государственной ветслужбой Республики Крым, а также проанализировать, чем мотивируют свое решение государственные органы.

Затем зоозащитник намерен организовать пресс-конференцию, чтобы найти компромисс и сохранить парк.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU