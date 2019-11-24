В Крым прилетит зоозащитник из Челябинска для спасения "Тайгана"
В Крым 27 ноября прибудет ветеринарный врач и президент фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян, чтобы разобраться в конфликте вокруг сафари-парка "Тайган".
- Последние сводки о том, что у Олега Зубкова собираются конфисковать 32 тигра и 5 леопардов, что из-за закрытия могут умертвить 30 бурых медведей, переполнили чашу терпения. В среду, 27 ноября, мы будем на полуострове. Фонд зоозащиты не может пропустить, чтобы уничтожили самую большую коллекцию диких животных в Европе, - написал зоозащитник на своей странице в Instagram.
Даллакян хочет ознакомиться со всеми протоколами, актами и пердприсаниями, выданными государственной ветслужбой Республики Крым, а также проанализировать, чем мотивируют свое решение государственные органы.
Затем зоозащитник намерен организовать пресс-конференцию, чтобы найти компромисс и сохранить парк.
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ИСТОЧНИК KP.RU