У торговцев Керчи и Ленинского района изъяли и уничтожили больше 300 кило рыбы

СЕГОДНЯ 16:08 2019-11-24T16:09:44+03:00

Необходимых документов на продажу продукции у реализаторов не было

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В Ленинском районе и Керчи уничтожили 301,5 килограмма рыбы во время рейда по местам несанкционированной торговли.

Незаконный товар обнаружили сотрудники Госкомитета ветеринарии Крыма, сообщили в пресс-службе ведомства.

В рейде также принимали участие полицейские и работники местных администраций. За незаконную торговлю морскими ресурсами четыре человека привлекли к административной ответственности.

- Снято с реализации и уничтожено 301,5 кг. рыбной продукции не имеющей документов подтверждающих происхождение, качество и безопасность. Собственникам продукции вынесены требования о устранении нарушений ветеринарно-санитарного законодательства, - уточнили в Госкомветеринарии Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU