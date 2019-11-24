У торговцев Керчи и Ленинского района изъяли и уничтожили больше 300 кило рыбы
В Ленинском районе и Керчи уничтожили 301,5 килограмма рыбы во время рейда по местам несанкционированной торговли.
Незаконный товар обнаружили сотрудники Госкомитета ветеринарии Крыма, сообщили в пресс-службе ведомства.
В рейде также принимали участие полицейские и работники местных администраций. За незаконную торговлю морскими ресурсами четыре человека привлекли к административной ответственности.
- Снято с реализации и уничтожено 301,5 кг. рыбной продукции не имеющей документов подтверждающих происхождение, качество и безопасность. Собственникам продукции вынесены требования о устранении нарушений ветеринарно-санитарного законодательства, - уточнили в Госкомветеринарии Крыма.
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ИСТОЧНИК KP.RU