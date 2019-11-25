Без паники! На этой неделе в Крыму трижды зазвучат сирены
В четверг, 28 ноября 2019 года, в Республике Крым пройдет проверка системы оповещения населения.
В частности, планируется включить сирены три раза: в 10.00, 13.00 и 15.00.
- Просьба соблюдать спокойствие! - обращаются ко всем жителям и гостям региона власти.
Такие проверки регулярно проходят по всей стране.
Напомним, на полуострове ежегодно модернизируется система оповещения населения на случай чрезвычайных ситуаций. В частности, устанавливаются дополнительные электросирены с функцией громкоговорителей, так как на сегодняшний день в муниципалитетах их недостаточно. Например, по состоянию на май 2019 года в Сакском районе было установлено всего четыре таких сирены из 70 требуемых, а в городе Саки - только три из восьми.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU