Без паники! На этой неделе в Крыму трижды зазвучат сирены

СЕГОДНЯ 10:24 2019-11-25T10:28:14+03:00

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В четверг, 28 ноября 2019 года, в Республике Крым пройдет проверка системы оповещения населения.

В частности, планируется включить сирены три раза: в 10.00, 13.00 и 15.00.

- Просьба соблюдать спокойствие! - обращаются ко всем жителям и гостям региона власти.

Такие проверки регулярно проходят по всей стране.

Напомним, на полуострове ежегодно модернизируется система оповещения населения на случай чрезвычайных ситуаций. В частности, устанавливаются дополнительные электросирены с функцией громкоговорителей, так как на сегодняшний день в муниципалитетах их недостаточно. Например, по состоянию на май 2019 года в Сакском районе было установлено всего четыре таких сирены из 70 требуемых, а в городе Саки - только три из восьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU