На решение анонимных жалоб крымчан чиновникам дали три дня
Сегодня на сайте правительства появилось распоряжение главы Крыма, согласно которому на анонимные жалобы жителей полуострова в социальных сетях чиновники обязаны реагировать.
- Нежелание заявителя представить информацию о себе не является основанием для не рассмотрения вопроса, - говорится тексте документа.
Главное, чтобы в жалобе было достаточно сведений о сути вопроса. Обработкой анонимок займется Аппарат Совета министров, а также назначенные должностные лица. Они даже могут связаться с заявителем для уточнений.
На каждую жалобу составят карточку, в которой будут содержаться данные о заявителе, сути вопроса и срок исполнения.
На регистрацию отведен один рабочий день, а на решение вопроса – три дня.
Контролировать сроки будут еженедельно.
Прислать сообщение с жалобой на имя главы Крыма можно в Facebook, ВКонтакте, Twitter и Insagram.
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ИСТОЧНИК KP.RU