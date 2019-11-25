2019-11-25T12:26:21+03:00
Общество

На решение анонимных жалоб крымчан чиновникам дали три дня

Распоряжение о работе с информацией подписал Аксенов
Никита ПОЛЬКО
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Контролировать работу по заявкам будет и сам Сергей АксеновКонтролировать работу по заявкам будет и сам Сергей АксеновФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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Сегодня на сайте правительства появилось распоряжение главы Крыма, согласно которому на анонимные жалобы жителей полуострова в социальных сетях чиновники обязаны реагировать.

- Нежелание заявителя представить информацию о себе не является основанием для не рассмотрения вопроса, - говорится тексте документа.

Главное, чтобы в жалобе было достаточно сведений о сути вопроса. Обработкой анонимок займется Аппарат Совета министров, а также назначенные должностные лица. Они даже могут связаться с заявителем для уточнений.

На каждую жалобу составят карточку, в которой будут содержаться данные о заявителе, сути вопроса и срок исполнения.

На регистрацию отведен один рабочий день, а на решение вопроса – три дня.

Контролировать сроки будут еженедельно.

Прислать сообщение с жалобой на имя главы Крыма можно в Facebook, ВКонтакте, Twitter и Insagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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