На решение анонимных жалоб крымчан чиновникам дали три дня

СЕГОДНЯ 12:26 2019-11-25T12:26:21+03:00

Контролировать работу по заявкам будет и сам Сергей Аксенов Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Распоряжение о работе с информацией подписал Аксенов

Изменить размер текста: A A

Сегодня на сайте правительства появилось распоряжение главы Крыма, согласно которому на анонимные жалобы жителей полуострова в социальных сетях чиновники обязаны реагировать.

- Нежелание заявителя представить информацию о себе не является основанием для не рассмотрения вопроса, - говорится тексте документа.

Главное, чтобы в жалобе было достаточно сведений о сути вопроса. Обработкой анонимок займется Аппарат Совета министров, а также назначенные должностные лица. Они даже могут связаться с заявителем для уточнений.

На каждую жалобу составят карточку, в которой будут содержаться данные о заявителе, сути вопроса и срок исполнения.

На регистрацию отведен один рабочий день, а на решение вопроса – три дня.

Контролировать сроки будут еженедельно.

Прислать сообщение с жалобой на имя главы Крыма можно в Facebook, ВКонтакте, Twitter и Insagram.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU