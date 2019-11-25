В Ялте самопогрузчик влетел в опорную стену
Кабину сплющило от удара
Фото: "Клуб вежливых водителей "Автопартнер"/"Вконтакте"
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В районе ялтинского троллейбусного парка произошло ДТП - кран-манипулятор врезался в стену.
Как сообщили очевидцы в соцсетях, самопогрузчик выехал на встречную полосу движения, затем снес ограждение и въехал в подпорную стену. Кабина сложилась от удара.
Никто из пешеходов чудом не пострадал, хотя авария произошла в нескольких метрах от пешеходного перехода.
Очевидцы отмечают, что погибших в ДТП нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU