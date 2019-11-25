В Ялте самопогрузчик влетел в опорную стену

СЕГОДНЯ 13:01 2019-11-25T13:01:26+03:00

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В районе ялтинского троллейбусного парка произошло ДТП - кран-манипулятор врезался в стену.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, самопогрузчик выехал на встречную полосу движения, затем снес ограждение и въехал в подпорную стену. Кабина сложилась от удара.

Никто из пешеходов чудом не пострадал, хотя авария произошла в нескольких метрах от пешеходного перехода.

Очевидцы отмечают, что погибших в ДТП нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU