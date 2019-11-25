В Крыму прошла акция против курения

СЕГОДНЯ 13:55 2019-11-25T13:57:01+03:00

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Волонтеры-медики, студенты Медицинской академии имени Георгиевского КФУ провели Крымскую профилактическую акцию «Не кури! Здоровье береги!».

Акция была приурочена к Международному дню отказа от курения и призвана привлечь внимание горожан к проблеме табакокурения и мотивировать курящих отказаться от вредной привычки.

- Мы рассказывали людям о том, чем вредно курение: оно может вызывать ряд онкологических заболеваний, заболевания сердечно-сосудистой системы и другие. Кроме того, мы объясняли горожанам, как можно бросить курить и какие существуют альтернативы, чтобы избавиться от этой вредной привычки - ориентация на спорт, здоровый образ жизни, - рассказала региональный координатор Крымского отделения Всероссийской общественной организации «Волонтеры-медики», старший преподаватель кафедры медицинской этики и профессиональных коммуникаций Медицинской академии КФУ имени В. И. Вернадского Евгения Молочко.

Участники акции смогли наглядно убедиться в пагубном влиянии табака, а также получили рекомендации врачей по оздоровлению.

- Проведение подобных акций дает положительные результаты. О вреде курения мы рассказывали на улицах крымской столицы, в образовательных учреждениях, студенты проводили интерактивные лекции, дебаты, - пояснила Евгения Молочко.

Акцию провели будущие медики и волонтеры

По ее словам, подобные мероприятия проводятся круглогодично.

- Это системная работа, а Международный день - лишний повод массово напомнить людям о вреде курения, - подытожила эксперт.

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ИСТОЧНИК KP.RU