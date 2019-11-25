В Симферополе «ГАЗель» сбила мужчину и ребенка пяти лет

СЕГОДНЯ 16:04 2019-11-25T16:05:15+03:00

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В Симферополе на улице Киевской произошло ДТП, в котором пострадал пятилетний ребенок.

По данным крымского главка МВД, кроме ребенка пострадал и один взрослый.

Мужчина 62 лет и ребенок вместе переходили дорого в неположенном месте. В них въехал автомобиль марки «ГАЗель».

С травмами различной степени тяжести мужчина и ребенок были госпитализированы. Полиция начала проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU