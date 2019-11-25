В Крыму за 2 миллиарда хотят продать сгоревший памятник культурного наследия
На аукцион выставлен комплекс под названием «Дача Якова Жуковского "Новый Кучук-Кой"», который находится в пгт Парковое, это в двух десятках километров от Ялты.
Согласно материалам сайта torgi.gov.ru, Начальная цена лота - 1,975 млрд рублей, а один шаг аукциона - 98,750 миллиона. Заявки на участие принимают до 4 декабря. Итоги подведут 6 декабря.
Интересно, что комплекс будут продавать вместе с самостроями, которые появились там благодаря частым лицам, выкупившим объект у государства еще в 2007 году
Новому владельцу достанется бассейн в 2,18 квадратных метра, гостевой дом площадью 3,36 тысячи квадратов, две площадки для отдыха, лестница Якова, столовая, несколько декоративных бассейнов, фонтан, грот «Руины» и прочее.
Напомним, что главный дом комплекса выгорел изнутри в 1987 году. Он был законсервирован без реставрации, а в начале 2000-х годов почти вся территория имения «Новый Кучук-Кой» стала частной собственностью.
В 2017 – 2018 годах Сове совет министров Крыма отсудил комплекс у Starvista Limited, а бассейн и гостевой дом были признаны самостроями.
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ИСТОЧНИК KP.RU