2019-11-25T16:32:24+03:00
Общество

В Крыму за 2 миллиарда хотят продать сгоревший памятник культурного наследия

Речь идет о комплексе «Новый Кучук-Кой»
Никита ПОЛЬКО
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Проект дома Якова ЖуковскогоПроект дома Якова Жуковского
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На аукцион выставлен комплекс под названием «Дача Якова Жуковского "Новый Кучук-Кой"», который находится в пгт Парковое, это в двух десятках километров от Ялты.

Согласно материалам сайта torgi.gov.ru, Начальная цена лота - 1,975 млрд рублей, а один шаг аукциона - 98,750 миллиона. Заявки на участие принимают до 4 декабря. Итоги подведут 6 декабря.

Интересно, что комплекс будут продавать вместе с самостроями, которые появились там благодаря частым лицам, выкупившим объект у государства еще в 2007 году

Новому владельцу достанется бассейн в 2,18 квадратных метра, гостевой дом площадью 3,36 тысячи квадратов, две площадки для отдыха, лестница Якова, столовая, несколько декоративных бассейнов, фонтан, грот «Руины» и прочее.

Напомним, что главный дом комплекса выгорел изнутри в 1987 году. Он был законсервирован без реставрации, а в начале 2000-х годов почти вся территория имения «Новый Кучук-Кой» стала частной собственностью.

В 2017 – 2018 годах Сове совет министров Крыма отсудил комплекс у Starvista Limited, а бассейн и гостевой дом были признаны самостроями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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