В «Крымский дом для мамы» заселились первые подопечные

СЕГОДНЯ 16:54 2019-11-25T16:59:07+03:00

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В «Крымском доме для мамы» появились первые подопечные. Учреждение приняло троих девушек. Двое их них – с грудными детьми, сообщили в пресс-службе АНО «Крымский детский хоспис», передает Крымское информационное агентство.

Перед заселением с семьями, попавшими в «Крымский дом для мамы», проводили беседы, анкетирование. Также получены рекомендации от социальных служб по прежнему месу жительства.

Три семьи обеспечены подгузниками и другими средствами гигиены, а также продуктами питания. Все необходимое подопечные получают за счет пожертвований благотворителей.

Центр - это дом, который арендуют на средства волонтеров, для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Он находится в микрорайоне Марьино в Симферополе.

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ИСТОЧНИК KP.RU